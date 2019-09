Suljovic klopt Van Gerwen in thriller

Matig PSV met schrik vrij in Waalwijk

1 september PSV heeft met pijn en moeite duur puntenverlies in Waalwijk voorkomen. Door late goals van Konstantinos Mitroglou en Timo Baumgartl wonnen de Eindhovenaren met 3-1. RKC was vlak voor de rust op voorsprong gekomen. Na een dik uur hielp RKC’er Paul Quasten PSV met een eigen doelpunt weer in het zadel. Steven Bergwijn moest in de slotfase nog geblesseerd het veld verlaten.