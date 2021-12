Succeswensen stromen binnen voor Max Verstappen: van Prins Bernhard tot Gordon

Max Verstappen oogde vandaag ontspannen en zelfverzekerd op de belangrijkste dag in zijn racecarrière. De autocoureur van Red Bull kan zondag de eerste Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1 worden. Op sociale media wensen meerdere prominenten de 24-jarige Limburger succes. Als hij de laatste grand prix van dit seizoen wint of voor Lewis Hamilton eindigt, heeft hij de titel.

Prins Bernhard, mede-eigenaar van het circuit in Zandvoort wenst hem op Instagram succes: ,,Veel geluk vandaag @maxverstappen1.”



Bernhard volgt de prestaties van Verstappen op de voet. De zoon van prinses Margriet racet ook en haalde met succes de Formule 1 terug naar de Noord-Hollandse badplaats.

Naar verwachting zit ook koning Willem-Alexander zondagmiddag voor de televisie voor de apotheose van het Formule 1-seizoen. Hij was eerder dit jaar samen met koningin Máxima en de prinsessen Amalia en Ariane bij de race in Zandvoort aanwezig.

Zanger Gordon is een van de vijfduizend Nederlandse fans op de tribune in Abu Dhabi, waar de laatste race is. Hij deelde op Instagram een kort filmpje waarop hij laat zien dat hij op het circuit is bij ‘onze grote held’. ,,Wat een fantastische sfeer hier, geweldig. We gaan natuurlijk hopen dat hij het naar huis brengt, onze vriend.”

Presentator Humberto Tan hoopt dat ‘het een schitterende race mag worden’. ,,Good luck en ik hoop dat wij als publiek de echte winnaars zijn!”, schrijft hij op Instagram.



Sportjournalist Barbara Barend begint de spanning al te voelen, zegt ze. ,,Het is zo’n dag waarop geschiedenis geschreven kan worden...” Presentator Sandra Schuurhof is alvast begonnen met duimen, zo schrijft ze. ,,Go get him! @maxverstappen!”

Cabaretier Jochem Myjer denkt ook aan het team van Ziggo Sport, dat zondag voor het laatst live verslag doet van de Formule 1. ,,Wat er ook gebeurt... Sowieso dank aan Olav Mol en Jack Plooij! Van Senna, Schumacher, Lewis tot aan Max.”

Het kampioenschap is ongemeen spannend. Verstappen en Hamilton gaan de slotrace in met evenveel punten. Het is 47 jaar geleden dat de Formule 1 ook in de laatste race werd beslist met twee coureurs die in punten gelijk stonden. Verstappen begint in de allesbeslissende race van poleposition. Hij was zaterdag in de kwalificatie veruit de snelste. Zijn rivaal Hamilton start vanaf de tweede plek.

