Succesvolle rentree Cillessen met winst op Real Betis

Geschorste Riera niet tegen Roda JC, wel tegen Feyenoord

13:44 Zijn gele kaart vrijdagavond tegen NEC (1-1) in de 89ste minuut is zijn vijfde prent van dit seizoen en daarom een met gevolgen. NAC-verdediger Roger Riera is automatisch voor een wedstrijd geschorst en mist daardoor het competitieduel volgende week zondag thuis tegen Roda JC.