Succescoach Sarina Wiegman verloor zus vlak voor EK: ‘Ik denk wel dat ze er bij is geweest, op een of andere manier’

Michael van Gerwen boezemt angst in met persoon­lijk WK-re­cord: 'Hoever ik ga komen? Is dat een vraag?'

Nooit gooide Michael van Gerwen op het WK zo’n hoog setgemiddelde als woensdagavond in de tweede ronde tegen Lewy Williams. Mighty Mike noteerde gemiddeld 125.25 in de tweede set en daarmee was de twintigjarige Welshman het arme slachtoffer van een enorm statement van de topfavoriet.

22 december