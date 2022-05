Succescoach Jeroen Otter neemt sabbatical: ‘Het zijn twaalf intense jaren geweest’

Otter maakte ook enkele dieptepunten mee, waaronder het overlijden van Lara van Ruijven in 2020 en het brandongeluk van Sjinkie Knegt een jaar eerder. ,,Het zijn twaalf intense jaren geweest, die veel van ons allen hebben gevraagd. Het is nu, in het jaar na de Spelen van Beijing, een goed moment om een beetje afstand te nemen”, zegt Otter.

Zijn sabbatical gebruikt Otter niet om stil te zitten. ,,Ik wil ook weer bijdragen aan een plan voor de Spelen van 2026. Waar valt winst te halen? Hoe kunnen we weer net even vernieuwender zijn dan wanneer we voortborduren op wat we gedaan hebben? Ik weet dat Niels een belangrijke rol kan spelen bij die vernieuwing. maar we zullen ook rondkijken bij andere coaches en andere sporten en daarvoor rustig de tijd nemen. Dat is een must als je in 2026 weer succesvol wilt zijn.”