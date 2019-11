Succes voor marathonschaatser Hekman

Van Gerwen niet blij met opponent King: ‘Mensen als hij zijn slecht voor darts’

17:33 Michael van Gerwen heeft zich met een 10-6 overwinning op Mervyn King geplaatst voor de halve finales van de Players Championship Finals in Minehead, maar de Brabantse darter was na afloop niet te spreken over het optreden van zijn Engelse opponent.