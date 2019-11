Suárez ziet zichzelf wel in MLS spelen

Dat maakte Suárez kenbaar in gesprek met ESPN. ,,Je weet nooit wat er in de toekomst gaat gebeuren. Ik ben op dit moment speler van FC Barcelona, en ik ben erg gelukkig. Natuurlijk is de MLS een zeer aantrekkelijke competitie.”

De club van eigenaar David Beckham, Inter Miama zou Suárez al hebben benaderd. Ook LA Galaxy en New York City FC zouden strijden om de handtekening van de spits. Toch blijft het vooralsnog speculatief. Maar, zei Suárez, tijdens het interview met de sportzender: ,,Ik heb al heel veel jaren in de elite van het internationale voetbal mogen rondlopen. Bij het maken van een nieuwe keuze, zoek ik vooral naar stabiliteit voor mijn familie en let ik op het welzijn van mijn kinderen. Zij maken een eventuele keuze altijd samen met mij. Maar de VS is zeker een schitterende mogelijkheid.”