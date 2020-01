Suárez wacht operatie door meniscusblessure

De oud-speler van FC Groningen en Ajax speelde donderdag in de Saudische stad Jeddah nog 90 minuten tegen Atlético Madrid. Hij verloor met Barcelona de halve finale van het toernooi om de Spaanse Supercup met 3-2. De selectie van de Spaanse kampioen vloog daarna terug naar huis. Atlético treft zondag stadgenoot Real Madrid in de finale.



Suárez maakte dit seizoen elf doelpunten in de Spaanse competitie en drie in de Champions League. De spits stak de laatste weken in goede vorm. Hij was met doelpunten en assists bij vrijwel alle goals van Barcelona betrokken. Trainer Ernesto Valverde, die volgens Spaanse media mogelijk moet plaatsmaken voor Xavi, heeft amper alternatieven voor Suárez in zijn selectie.