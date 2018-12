Suárez ontbreekt bij Barcelona tegen Tottenham

Inter zonder Nainggolan tegen PSV

18:12 Internazionale moet het morgenavond in de Champions League tegen PSV stellen zonder Radja Nainggolan. De Belgische middenvelder is volgens trainer Luciano Spalletti nog niet hersteld van een enkelblessure. Ook de Uruguayaan Matías Vecino kan niet in actie komen omdat hij nog niet fit genoeg is.