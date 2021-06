Suárez Navarro kan rentree na chemo niet bekronen met winst

Carla Suárez Navarro, bezig aan een afscheidstournee nadat ze kanker overwon, is in de eerste ronde van Roland Garros gestrand. De 32-jarige Spaanse verloor met 3-6, 7-6 (4), en 6-4 van de Amerikaanse Sloane Stephens.

Suárez Navarro kreeg in september 2020 te horen dat ze leed aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfeklierkanker. De voormalige nummer 6 van de wereld herstelde na onder meer zes maanden chemotherapie en kondigde in april een korte rentree aan. Die begon op Roland Garros en moet in het najaar eindigen op de US Open in New York.

In haar eerste wedstrijd sinds februari 2020 leek het alsof Suárez Navarro nooit weg was geweest van de baan. Met haar sublieme enkelhandige backhand had ze de wedstrijd onder controle en kon ze bij 5-4 in de tweede set serveren voor de winst. Het lukte de huidige nummer 118 van de wereld echter niet om de partij naar zich toe te trekken, waarna Stephens in drie sets uiteindelijk toch met de schrik vrij kwam.

Stephens, in 2018 finaliste in Parijs, speelt in de tweede ronde tegen de Tsjechische Karolina Pliskova.

Volledig scherm Sloane Stephens was in drie sets te sterk voor de Spaanse. © EPA