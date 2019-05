Suárez mist bekerfinale: seizoen voorbij na operatie

Hij mist de laatste drie wedstrijden die de Spaanse kampioen nog op het programma heeft: de competitieduels met Getafe en Eibar en de Spaanse bekerfinale tegen Valencia (25 mei).



Suárez deed afgelopen dinsdag nog de hele wedstrijd mee in en tegen Liverpool. Door de afgetekende nederlaag van 4-0 werd Barcelona in de halve finales van de Champions League verrassend uitgeschakeld. Het eerste duel met de Engelse club had de Spaanse ploeg met 3-0 gewonnen.

De 32-jarige Suárez maakte dit seizoen 25 goals in 49 wedstrijden in alle competities.