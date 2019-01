Suárez en Messi helpen Barcelona aan drie punten tegen Leganés

Ousmane Dembélé opende in de 32ste minuut de score in Camp Nou met een fraai schot via de binnenkant van de paal, nadat hij de aanval zelf opzette vanaf de rechterflank. In de 57ste minuut maakte de Deense spits Martin Braithwaite de 1-1 namens de bezoekers uit Leganés. Lionel Messi liep op dat moment al een paar minuten warm en kwam in de 64ste minuut in het veld om zijn teamgenoten te helpen om puntverlies te voorkomen. Daar slaagde de Argentijn in, uiteraard.