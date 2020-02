‘Stuurinnovatie van Mercedes niet toegestaan in 2021'

Video Advocaat: Ik hou die reeks echt niet bij, we moeten er gewoon blijven staan

11:11 De selectie van Feyenoord traint vandaag in de ochtenduren om vervolgens af te reizen naar Brabant om de uitvaart van de verleden week overleden materiaalman Carlo de Leeuw bij te kunnen wonen. Uiteraard ging het deze week in Rotterdam Zuid weer vooral over de bij de spelers geliefde De Leeuw. Voor Dick Advocaat is het zaak om de ploeg morgen weer helemaal bij de les te hebben tegen Fortuna Sittard.