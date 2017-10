Sturm Graz-trainer nieuwe bondscoach Oostenrijk

Debuut Overtuigende Bertrams voegt nieuw hoofdstuk toe aan keeperskwestie

10:41 Het enige wat hij denkt is: kom maar op. Jaaa..., kom maar op. Tegen zijn keeperstrainer zegt hij dat hij er helemaal klaar voor is. Het woordje 'helemaal' is als een woeste brul van een leeuw. Tijd om te schrikken, heeft hij niet. Niet langer is Nigel Bertrams gekooid en vastgeketend aan de dug-out. Hij wordt losgelaten in de jungle van De Galgenwaard waar NAC een reeks van drie nederlagen een halt toeroept: 2-2.