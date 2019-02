Sturaro maakt definitief overstap naar Genoa

Stefano Sturaro is officieel speler van Genoa. De 25-jarige middenvelder werd door Genoa op 24 januari op huurbasis gehaald van Juventus. Twee weken later, zonder dat de Italiaan een minuut heeft gespeeld voor de club uit Genua, meldt Juventus dat Genoa de speler definitief overneemt voor 16,5 miljoen euro.

Sturaro speelde sinds 2014 voor Juventus, nadat hij zijn jeugdopleiding bij Genoa had doorlopen en daar zijn debuut had gemaakt in het Italiaanse profvoetbal. De middenvelder groeide in Turijn uit tot international en maakte deel uit van de Italiaanse selectie op het EK van 2016.



Sturaro werd dit seizoen uitgeleend aan Sporting Portugal waar hij geen wedstrijd speelde. In de winter besloot hij bij zijn oude club Genoa terug te keren.