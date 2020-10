Stuntende Altmaier schakelt Berrettini uit

De Italiaan was de nummer 7 van de plaatsingslijst. De 22-jarige Altmaier is de nummer 186 van de wereld.

Altmaier had in de vorige ronde ook al een geplaatste speler uitgeschakeld, zijn landgenoot Jan-Lennard Struff. Net als in die partij had hij niet meer dan drie sets nodig: 6-2 7-6 (5) 6-4. Ook in de eerste ronde, tegen de Spanjaard Feliciano López, gaf hij geen set weg. Zijn volgende tegenstander komt uit de partij tussen de Spanjaarden Roberto Bautista Agut en Pablo Carrena Busto. Altmaier stond nooit eerder in het hoofdtoernooi van een grand slam.