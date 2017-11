Stunt van Cádiz tegen Betis van Guardado

Cádiz had eerder de thuiswedstrijd met 2-1 verloren, maar won in Sevilla met 5-3. Zo bereikte de ploeg de laatste zestien in de strijd om de Copa del Rey. Bij Betis kwam na rust oud-PSV'er Andrés Guardado in het veld. Op dat moment leidden de bezoekers al met 4-2.



Valencia liet zich niet verrassen door Real Zaragoza. Na een 2-0-overwinning bij de club uit de Segunda División werd het in Valencia 4-1.