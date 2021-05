Stunt: Mourinho keert terug in Italië en gaat samenwerken met Karsdorp

AS Roma heeft in de persoon van José Mourinho (58) een nieuwe hoofdtrainer gevonden. De Portugees, die vorige maand werd ontslagen bij Tottenham Hotspur, is na dit seizoen de opvolger van Paulo Fonseca. Bij de Romeinen gaat Mourinho samenwerken met Rick Karsdorp. The Special One heeft een contract getekend tot de zomer van 2024.

Daarmee keert Mourinho terug in het land waar hij elf jaar geleden zijn sportieve hoogtepunt beleefde. Met Inter, waar Wesley Sneijder een van de bepalende spelers was, veroverde hij de treble. Naast de landstitel en de beker schreef Mourinho ook de Champions League op zijn naam. Tot dit weekend was het de laatste keer dat Inter zich tot landskampioen kroonde.

Volledig scherm José Mourinho. © Action Images via Reuters Mourinho kwam vorige maand zonder werk te zitten nadat Tottenham Hotspur hem de laan uitstuurde. De Londenaren bliezen Europees een vroege aftocht en konden ook binnen de eigen landsgrenzen niet imponeren. Met de huidige zesde plaats lijkt het erop dat de Spurs komend seizoen niet deelnemen aan Europees voetbal. Met de Londenaren pakte de Portugese toptrainer in twee jaar tijd geen enkele prijs.

Dat deed hij in de jaren daarvoor wél. Naast zijn succesperiode bij Inter pakte hij ook met FC Porto, Chelsea, Real Madrid en Manchester United diverse prijzen. Zo kroonde The Special One zich met Chelsea driemaal tot landskampioen en leidde hij Porto in 2004 naar een historische Champions League-eindzege.

,,Na gesprekken met de clubleiding werd mij al snel duidelijk hoe groot de ambitie van deze club is’’, aldus Mourinho op de clubwebsite van Roma. ,,De ongelofelijke passie van de fans heeft mij overtuigd om deze baan te accepteren. De komende jaren wil ik hier bouwen aan een winnend pad. Ik kan niet wachten om met deze prachtige klus te beginnen.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook Tiago Pinto, algemeen manager van de club, is dolblij met de komst van Mourinho. ,,Toen José beschikbaar kwam grepen we meteen de kans om met een van de beste managers aller tijden te praten. We werden overweldigd door het verlangen van José om te winnen en zijn passie voor het spel. Hoeveel trofeeën hij ook heeft gewonnen, zijn focus ligt altijd weer op de volgende. Hij beschikt over de kennis, de ervaring en het leiderschap om op alle niveaus te concurreren.”

Fonseca

AS Roma was op zoek naar een nieuwe trainer nadat eerder vandaag bekend werd dat de Italianen aan het einde van het seizoen afscheid nemen van Paulo Fonseca. Roma bezet de teleurstellende zevende plaats in de Serie A en incasseerden in de halve finale van de Europa League nog een keiharde nederlaag tegen Manchester United (6-2). In de kwartfinale was Roma te sterk voor Ajax.

Volledig scherm Fonseca. © EPA