Stuivenberg en Round gaan Arteta assisteren bij Arsenal

Arsenal stelde vorige week Mikel Arteta (37) een beginnend hoofdtrainer aan. De Spanjaard had met twee overige voormalig Arsenal-spelers, Per Mertesacker (35) en Freddie Ljungberg (42), ook nog twee jonge assistenten naast zich. De club uit Londen besloot daarom nog enige ervaring aan de technische staf toe te voegen. Albert Stuivenberg en Steve Round, die Arteta nog goed kent uit zijn jaren als speler van Everton, stonden vandaag al op het trainingsveld van Arsenal. Beide coaches zijn 49 jaar en hebben al een flink wat ervaring als assistenten. ,,Ik ben blij om deze coaches naast me te hebben. Ze brengen mij een flinke dosis ervaring, maar ook frisse ideeën over voetbal. Met deze mix van mensen en kwaliteiten hebben we de juiste basis om de weg omhoog in te zetten", zegt Arteta, die zondag voor het eerst op het trainingsveld stond bij Arsenal.



De huidige nummer elf van de Premier League speelt op Boxing Day de uitwedstrijd bij Bournemouth. Daarna volgen in rap tempo nog de thuiswedstrijden tegen Chelsea, Manchester United en Leeds United (FA Cup).