Struijk verslaat Van Aanholt en Riedewald en klimt met Leeds naar linkerrijtje

Finalist op WK voor clubs Bayern dankzij Lewandow­ski op koers voor zesde hoofdprijs op rij

21:43 Bayern München is zondag de tegenstander van het Mexicaanse Tigres in de finale van het WK voor clubs. De winnaar van de Champions League liet zich in de Qatarese hoofdstad Doha in de halve eindstrijd niet verrassen door Al-Ahly: 2-0.