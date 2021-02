Struijk met Leeds United ruim langs Southampton

Champions League LIVE | Snelle gele kaart voor Mount tegen Atlético, Musiala in de basis bij Bayern tegen Lazio

21:05 Na de spectaculaire Champions League-wedstrijden van vorige week volgen deze week nog vier heenduels in de achtste finale van het miljoenenbal. Vanavond wordt er vanaf 21.00 uur gevoetbald in Boekarest en Rome. Atlético Madrid - Chelsea is namelijk verplaatst naar de Roemeense hoofdstad. Lazio speelt wel gewoon in het eigen Stadio Olimpico tegen Bayern München, de regerend winnaar van de Champions League en kersvers wereldkampioen.