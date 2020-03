‘Strootman verdient meer dan Memphis, Lieke Martens krijgt kwart miljoen’

Inclusief sponsorinkomsten, premies en bonussen komt Neymar op liefst 95 miljoen euro. Baas boven baas: Lionel Messi haalt 36 miljoen euro per jaar meer binnen dan zijn voormalige ploeggenoot bij FC Barcelona. De Argentijnse ster kan elk jaar liefst 131 miljoen euro op zijn rekening bijschrijven - al moet hij wel een flink deel aan de belasting afstaan.



Cristiano Ronaldo harkt bij Juventus 118 miljoen euro bij elkaar - inclusief reclame-inkomsten. Daarom is het niet verwonderlijk dat de Italiaanse club nadenkt over het verminderen van salarissen. Het is voor de negende keer in de laatste elf jaar dat Messi in het lijstje van France Football bovenaan staat.