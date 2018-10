Strootman pakt met Marseille drie punten in Nice

Gelijkspel hoogst haalbare voor NAC in derby tegen Willem II: 2-2

15:01 Hoewel een oneindig lange serie van nederlagen met een 2-2 gelijkspel tegen Willem II tot stoppen is gebracht, dankzij een slimmigheidje van Mikhail Rosheuvel, is van opluchting geen sprake. Wat overheerst is de teleurstelling dat NAC de derby niet heeft aangegrepen om van de laatste plaats af te komen. Een punt is beter dan niets, maar te weinig om van herstel te spreken.