Strootman op humoristische wijze aangekondigd bij nieuwe Italiaanse club

Strootman speelde het afgelopen seizoen ook al in Italië. Genoa huurde hem sinds januari van Olympique Marseille. Die ploeg verhuurt hem nu opnieuw nadat de Fransen in 2018 nog 25 miljoen euro betaalde voor de 46-voudig Oranje-international.



Eerder speelde Strootman voor Sparta Rotterdam, FC Utrecht en PSV. Vanuit Eindhoven maakte de middenvelder in 2013 voor 17,5 miljoen euro de overstap naar AS Roma, wat zijn eerste Italiaanse avontuur was. Na AS Roma en Genoa volgt nu dus een Italiaanse periode bij Cagliari, dat Strootman in elk geval voor één seizoen huurt, met de optie voor nóg een seizoen. Het contract van Strootman in Marseille loopt nog door tot medio 2023.