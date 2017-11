Strootman op de bank bij Roma, Robben wel in de basis

Columnisten vegen de vloer aan met NAC: 'Is er werkelijk geen betere keeper te vinden?'

13:34 'Ik weet niet of iemand de mensen van NAC al verklapt heeft dat hij eigenlijk helemaal geen keeper is. Zou er in de Jupiler League geen betere keeper te vinden zijn?' Pittige teksten van Ronald Waterreus woensdag in zijn wekelijkse column in het toonaangevende voetbalweekblad Voetbal International. Daarin kapittelt de oud-keeper van onder andere PSV op een weinig genuanceerde wijze het keepersbeleid van NAC.