Strootman met assist belangrijk bij zege Genoa, Napoli onderuit in Verona

Napoli heeft verzuimd aansluiting met de top in de Serie A te houden. Bij Hellas Verona ging de ploeg van Gennaro Gattuso met 3-1 onderuit ondanks een vroege voorsprong. Napoli blijft door de nederlaag zesde met 34 punten, 9 minder dan koploper AC Milan.



Hirving Lozano opende de score voor Napoli na 8,9 seconden. De treffer van de oud-speler van PSV was de derde snelste goal in de Serie A. De Portugese aanvaller Rafael Leão van AC Milan scoorde vorig jaar in december na 6,8 seconden en Paolo Poggi was in 2001 namens Piacenza ook na 8,9 seconden trefzeker tegen Fiorentina.



Federico Dimarco maakte nog in de eerste helft gelijk. In de tweede helft zette Antonin Barak de thuisploeg op voorsprong. Mattia Zacagni maakt er in de slotfase nog 3-1 van voor Hellas, dat op 30 punten komt.