Strootman haakt tijdens warming-up af met blessure

Van Gerwen na thriller tegen Anderson naar finale tegen Gurney

21:55 Michael van Gerwen heeft vanavond de finale bereikt van de Players Championship Finals. De Brabander won na een thriller in de halve finale met 11-9 van Gary Anderson. In de eindstrijd neemt Mighty Mike het later vanavond op tegen de Noord-Ier Daryl Gurney, die Danny Noppert klopte in de andre halve finale.