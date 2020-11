Strootman evenaart met Marseille negatief CL-record

Video Van der Vaart: 'Ziyech liet Promes een wereldspe­ler lijken’

3 november Wie FC Midtjylland en Ajax zegt, zegt Rafael van der Vaart. Vanuit zijn appartement in het Deense Esbjerg werpt de oud-international en huidige analyticus een blik op zijn voormalige werkgevers en hun onderlinge ontmoeting vanavond. ,,We mogen blij zijn met de manier waarop Ajax ons vertegenwoordigt in Europa.”