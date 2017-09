Strootman en AS Roma sluiten topweek in stijl af

Edin Dzeko opende al in de twaalfde minuut de score in het Stadio Olimpico. De Bosnische spits vierde al zijn zesde doelpunt van dit seizoen in de Serie A. In het laatste kwartier voor rust voerde Stephan El Shaarawy de score met twee treffers op naar 3-0. Nadat Diego Perotti namens de thuisploeg een strafschop had gemist, deed Udinese vlak voor tijd nog iets terug via Jens Stryger Larsen, die scoorde na een dieptepass van Bram Nuytinck.