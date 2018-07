Stroll lonkt naar Force India

Tommy van Oosterhout grijpt macht in BN DeStem Lezerstour

20:45 Hij sloop in de rit naar Alpe d'Huez al de top 3 binnen en in de etappe van vandaag naar Valence nam hij twee extra stappen naar de hoogste trede op het podium: Tommy van Oosterhout uit Zevenbergschen Hoek is de nieuwe geletruidrager in de BN DeStem Lezerstour.