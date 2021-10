Stress in schaatsland: ‘Om je heen wordt het al heel erg opgeblazen’

Video Kramer gelooft in mooi slotak­koord van schaatscar­riè­re: ‘Ik denk oprecht dat het kan’

1 oktober Sven Kramer wil na twee moeizame seizoenen nog twee keer pieken in wat wellicht zijn laatste seizoen als schaatser is. Definitief wilde hij tijdens de presentatie van schaatsteam Jumbo-Visma in Den Bosch nog niet zeggen of dit olympische jaar echt zijn laatste is.