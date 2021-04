Streep door rekening van Koeman: twee duels schorsing na rode kaart

VideoRonald Koeman zal de komende twee duels van FC Barcelona geschorst moeten toekijken. De 58-jarige coach werd gisteravond met rood naar de tribune gestuurd in Camp Nou, waar Barcelona in de titelstrijd pijnlijk met 1-2 verloor van Granada.

Koeman zal zondagavond (21.00 uur) geschorst moeten toekijken in Mestalla, het stadion van zijn oude club Valencia. Ook in de topper tegen de huidige koploper Atlético Madrid (volgende week zaterdag 16.15 uur) is Koeman nog geschorst. Zijn assistenten Alfred Schreuder en Henrik Larsson zullen zijn taken in de kleedkamer en in de dug-out waarnemen.

Koeman kreeg gisteravond in de 65ste minuut, kort na de gelijkmaker van Granada, de rode kaart. Binnen een minuut had hij vanaf de tribune al telefonisch contact met Schreuder. Het is niet duidelijk of die communicatie, die in principe verboden is na een rode kaart of bij een schorsing, hem een extra duel schorsing heeft opgeleverd.

FC Barcelona had de koppositie gisteravond van Atlético Madrid over kunnen nemen, maar liet dat dus na. Barcelona en Real Madrid staan twee punten achter Atlético Madrid, Sevilla staat drie punten onder de koploper met nog vijf speelrondes te gaan in La Liga. Valencia, de club waar Jasper Cillessen dit seizoen pas vijf duels keepte, staat op de veertiende plaats. De club waar Ronald Koeman van november 2007 tot 2008 werkte als coach, staat zes punten boven de degradatiestreep. Koeman won in april 2008 nog de Copa del Rey met Valencia, maar werd destijds vier dagen later al ontslagen.

Steun vanuit Spaanse pers

Koeman ontving al flink wat steun vanuit de Spaanse media na zijn rode kaart. De algemene conclusie luidde vooral dat het lichtelijk overdreven was dat hij naar de tribune werd verwezen. Hij zou alleen ‘wat een karakter’ naar de vierde official hebben geroepen, zo staat in het wedstrijdrapport beschreven. ,,Een coach wegsturen voor een dergelijke uitspraak is onacceptabel”, stelde de Madrileense sportkrant Marca, dat verder meent dat Koeman vooral de dupe is geworden van zijn eerdere kritische uitlatingen over onder meer de Spaanse arbitrage en de VAR. Hij deed dat onder meer na beide nederlagen tegen Real Madrid.

,,Met eerdere beschimpingen richting de arbitrage heeft hij zichzelf in de schijnwerpers gezet. Het lijkt erop dat Koeman nu door de scheidsrechter werd gezocht. Hij kreeg gisteren de rekening gepresenteerd omdat hij veelvuldig publiekelijk zijn mening geeft. Maar als je wordt weggestuurd omdat je ‘wat een karakter’ zegt, dan zou voor het eindsignaal de helft van elk team voortijdig naar de kleedkamers moeten.”

De Catalaanse sportkrant Mundo Deportivo vond dat Koeman eerder dit seizoen met hevigere protesten en boze reacties dichter bij rood was. ,,Ronald Koeman heeft in diverse duels met een veldverwijzing geflirt”, stelt de krant. ,,Maar hij beledigde nooit en kwam er mee weg. Daarom was het des te verbazingwekkender dat hij nu wel werd weggestuurd. De vierde official had het mis door hem niet eerst te waarschuwen.”

Na de duels met Valencia en Atlético Madrid speelt Barcelona nog tegen Levante (uit), Celta de Vigo (thuis) en Eibar (uit).

Volledig scherm © REUTERS