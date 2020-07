Streep door ATP-toernooi Washington

Doordat ‘Washington', dat op 14 augustus had moeten beginnen, niet doorgaat, neemt de druk op de US Open later die maand flink toe. Het toernooi van Cincinnati, voor mannen en vrouwen, is op 22 augustus nu de officiële herstart van het tennisseizoen. Dat is een exact een week voor het begin van het Grand Slam-toernooi in New York.