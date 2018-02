Strafvermindering Nastase na wangedrag en racistische opmerkingen

Nastase beledigde vorig jaar tijdens de Fed Cup-ontmoeting tussen Roemenië en Engeland de Britse tennisster Johanna Konta, die huilend de baan verliet. Ook beledigde hij haar coach Anne Keothavong. Hij maakte hen onder meer uit voor ' fucking bitches '. In dezelfde week ging hij over de verbaal schreef over de zwangerschap van Serena Williams. ,,Laten we eens afwachten welke kleur het kind wordt, chocolade met melk?", zou hij hebben gezegd.

Nastase, die in 1972 de US Open won en een jaar later Roland Garros, zei vandaag blij te zijn met de strafvermindering. ,,Gelukkig blijkt nu dat ik geen racist ben of dat ik racistische bedoelingen had toen ik dat zei over Serena's kind. Ik vond destijds al dat de ITF overdreef in zijn reactie, maar ik moet ook zeggen dat ik mijn lesje nu wel heb geleerd.''



Nastase ontbreekt sowieso komend weekeinde nog bij de Fed Cup-wedstrijd Roemenië - Canada.