Storm blaast deel dak van Ghelamco Arena in Gent weg

Na Alkmaar, waar het dak van het AZ-stadion vorig jaar instortte, is ook Gent aan een veel grotere ramp ontsnapt. In beide steden vielen geen slachtoffers, maar had het slechter kunnen aflopen.



Gisterenavond kwam een groot deel van de luifel boven vak 323 naar beneden in de Gentse Ghelamco Arena. Het stuk van metaal van ongeveer 100 vierkante meter belandde op de parkeerplaats van Albert Heijn. ,,Enkele uren eerder en dit had fataal kunnen zijn”, aldus gebouwbeheerder Wilfried Gees. ,,Overdag is het daar aardig druk. De supermarkt was gelukkig al lang gesloten, waardoor er geen gewonden vielen. Ook raakten er geen auto’s beschadigd.”