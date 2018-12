'Stomme fout' deert Nuis niet

,,Het was een stomme fout'', erkende Nuis, die zijn derde Nederlandse titel op de 1500 meter veroverde. ,,Natuurlijk had het ook met vermoeidheid te maken, maar ik sneed die bocht gewoon te vroeg aan. Daardoor kwam ik te dicht op de blokjes en ging ik bijna op mijn bek. Gelukkig kon ik mezelf corrigeren en door blijven rijden. Maar het was inderdaad even schrikken, ja.''



Nuis keek niettemin met veel voldoening terug op zijn winnende race. ,,Ik ben als een kamikaze van start gegaan en heb als een leeuw gevochten voor het baanrecord. Tot 1100 meter ging het allemaal perfect. Ik schaatste hard en geconcentreerd. In de laatste ronde wilde ik toch nog even aanzetten. Ik ging mezelf forceren en daardoor kwam ook die misser in de buitenbocht. Je kunt en je hoeft helemaal geen extra gas meer te geven, want je rijdt al maximaal. Dat is toch weer een mooie les voor mij.‘’