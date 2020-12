Stilleggen PSG-Basaksehir is volgens Erdogan de schuld van ‘racistisch’ Frankrijk

,,Die aanpak is onvergeeflijk. Van onze uitgesproken houding zullen wij niet afwijken. Frankrijk is een land waar racistische retoriek en acties de laatste tijd steeds grotere proporties aannemen”, aldus Erdogan tijdens een persconferentie in Ankara. Een opvallende quote van Erdogan, die de voorbije weken clashte met de Franse president Emmanuel Macron, omdat Coltescu geen banden heeft met het Franse voetbal of met PSG in het bijzonder.