Stijn Vreven aan de slag als trainer van AS Trencin

Trencin komt uit op het hoogste niveau in Slowakije, in de Fortuna Liga. De club werd in 2015 en 2016 nog kampioen, maar zakte de jaren daarna verder weg op de ranglijst. Bij Trencin staan vier Nederlanders onder contract: keeper Menno Bergsen, verdediger Ruben Ligeon, middenvelder Aschraf El Mahdioui en aanvaller Gino van Kessel.

In Breda maakte Vreven zich populair door met NAC in 2017 te promoveren naar de eredivisie, via de play-offs, en een jaar later met handhaving afscheid te nemen. Zijn tijd bij De Parel van het Zuiden noemde Vreven in zijn biografie ‘een succesverhaal’. Onlangs bleek die populariteit uit een signeersessie in Breda na de lancering van zijn boek.