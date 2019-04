Stevens zet Schalke-vedette opnieuw terug naar beloften

In maart werd Bentaleb, vorig seizoen nog één van de dragende spelers in de ploeg die Champions League-voetbal veiligstelde, ook al verbannen naar onder-23. Hij kwam niet opdagen voor het duel met RB, dat hij net als de andere geblesseerde spelers vanaf de tribune zou bekijken, en was volgens Stevens onvoldoende met het groepsbelang bezig.



Omdat hij bij de beloften een gretige indruk maakte, nam Stevens hem twee weken geleden weer op in de eerste selectie. 13 dagen en een invalbeurt van 23 minuten tegen FC Nürnberg later mag Bentaleb zich weer gaan melden bij het tweede. Morgenochtend wordt hij op de training verwacht.



Bentaleb kwam in de zomer van 2017 over van Tottenham Hotspur en groeide in Gelsenkirchen uit tot smaakmaker. In 97 officiële wedstrijden voor Schalke kwam hij tot 19 goals. Hij droeg enkele keren de aanvoerdersband.



Schalke maakt een zeer teleurstellend seizoen door. Wonderdokter Stevens moet de club behouden voor de Bundesliga. Dat lijkt te lukken: met nog vier competitieduels op de kalender heeft nummer 15 Schalke zes punten voorsprong op VfB Stuttgart, dat nog strijdt tegen directe degradatie. Twee clubs degraderen rechtstreeks, de nummer 16 speelt nacompetitie.