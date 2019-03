Stevens naar tribune gestuurd in oefenduel: ‘Belachelijk!’

Broeder­lief­de moet bij RFC tot succes leiden: Aslan en Uslu spelen eindelijk samen

12:30 Ayhan Uslu (36) en Osman Aslan (25) streken afgelopen zomer neer in Raamsdonksveer bij RFC. Na jarenlange smeekbedes spelen ze eindelijk in hetzelfde team. ,,Ik was gekwetst geweest als Ayhan weer geweigerd had”, aldus Aslan.