Stevens bekritiseert Duitse bondscoach Löw

Volgens Stevens is het normaal dat er na een goede generatie even een wat mindere generatie voetballers is. ,,Dan moet je het hoofd koel houden’', betoogt Stevens, die bij het Nederlands elftal spelers als Arjen Robben en Wesley Sneijder nog in Oranje zag spelen toen ze 33 jaar waren. ,,Dat was ook nodig omdat de andere goede spelers gewoon nog te jong waren.’’