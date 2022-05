Steven Bergwijn blaast transfer naar Ajax nieuw leven in: 'Basisplaats bij Tottenham Hotspur zit er niet in’

Door Geert Langendorff



Steven Bergwijn mocht kort invallen in het thuisduel van Tottenham Hotspur met Leicester City (3-1). Na zich bijna een halfuur te hebben warm gelopen langs de zijlijn van het schitterende stadion in Noord-Londen, gunde trainer Antonio Conte hem een handvol speelminuten. De aanvaller maakte een gretige en scherp indruk, maar weet dat zijn moeizame situatie onder de Italiaan niet snel gaat veranderen.



,,Een basisplek?”, vraagt Bergwijn na afloop in de catacomben van het Tottenham Hotspur Stadium. ,,Hier? Ik denk eerlijk gezegd van niet. Het is een lastig verhaal voor mij. Voorin staat het goed, maar ik speel niet veel.”

De 18-voudig international van Oranje, die in januari 2020 voor ruim dertig miljoen euro van PSV overkwam, zet zijn beste beentje voor om een kans te krijgen, maar rekent daar niet meer op. ,,Er zijn nog vier wedstrijden te gaan”, vervolgt hij. ,,Daarna gaan we in de zomer bekijken wat het best is voor beide partijen.”

Bergwijn heeft duidelijk in zijn hoofd wat hij wil. Met het WK in Qatar later dit jaar aan de horizon kan hij zich niet nóg zo’n verloren seizoen veroorloven. ,,Het is voor mij belangrijk dat ik nu ga spelen.” Ajax, dat hem in de winterse transferperiode al probeerde te halen, ziet hij als een optie om in beeld te blijven bij Oranje. Met zijn goal en assist tegen Noorwegen (2-0) in november was hij belangrijk in de kwalificatie voor het WK, maar met Memphis Depay, Donyell Malen, Arnaut Danjuma, Wout Weghorst en Luuk de Jong zijn er veel andere gegadigden voor de twee posities voorin bij Oranje.

‘Ajax zeker een optie’

,,Ajax zou zeker een optie zijn”, geeft hij aan. ,,Een terugkeer naar Nederland zou zeker voor mij een optie zijn. Het WK komt eraan. Meneer Van Gaal, de bondscoach, heeft me de vorige keer bij de selectie gehaald, ondanks dat ik niet veel speelde.” Bergwijn betaalde het vertrouwen in hem terug met treffers. In de oefeninterland tegen Denemarken (4-2) trof hij tweemaal doel. Tegen Duitsland (1-1) vond hij één keer het net.

,,Natuurlijk is het dan lekker dat je gewoon die goals maakt en laat zien dat je een volwaardige speler kan zijn”, geeft hij aan. ,,Maar ja, dan kom je terug bij de club en speel je amper. Klote natuurlijk. In de zomer moeten we echt kijken naar een oplossing.”

Op 19 januari dacht Bergwijn Conte voor zich te hebben gewonnen door tweemaal te scoren bij Leicester City (2-3), waardoor Spurs op de valreep drie punten aan de ontmoeting overhield. ,,Ik dacht dat ik daarna meer speeltijd zou krijgen, maar dat is helaas niet gebeurd.”

Met Erik ten Hag, een bewonderaar van hem, heeft hij recentelijk geen contact gehad. Wel kijkt hij met een schuin oog naar de toekomstige trainer van Manchester United. ,,Ik heb hem nog niet gesproken, maar wie weet gebeurt dat nog wel.”

Tottenham Hotspur blijft na de winst op Leicester City in de race om kwalificatie voor de Champions League af te dwingen.

Conte over Bergwijn: ‘Lastig om hem op bank te houden’



Spurs-coach Antonio Conte werd na de zege op Leicester City ook gevraagd naar Bergwijn. ,,Voor mij is het een best moeilijk om hem zoveel op de bank te houden, omdat Steven een speler is die misschien meer speeltijd zou moeten verdienen. Maar we moeten altijd proberen een goede balans te vinden. Hij is een aanvaller, een fantastische aanvaller, maar op die positie hebben we Kane en Son", zegt de Italiaan, die al wel weken de van Juventus overgekomen Dejan Kulusevski veel speeltijd geeft. ,,Deki geeft ons ook veel kwaliteit. Ook hem geef ik misschien minder speeltijd dan hij verdient, maar ik probeer altijd open en eerlijk te communiceren met mijn spelers."



Spurs speelt de komende twaalf dagen tegen Liverpool (uit) en rivaal Arsenal (thuis), dat ook nog eens de belangrijkste concurrent is in de strijd om de lucratieve vierde plaats. ,,Misschien zal iedereen denken dat deze wedstrijden erg moeilijk zijn voor ons zal zijn, vooral omdat Liverpool in uitstekende vorm is. Maar we bereiden ons heel goed voor en zullen proberen alle punten te pakken die er nog voor ons liggen.”

