Sterling neemt het op voor uitgejouwde Gomez

De vleugelspits van City zat op de tribune en hoorde een deel van het publiek tekeer gaan toen Gomez in de zeventigste minuut in het veld kwam. ,,Aan alle fans van Engeland: ik wilde de zaak laten rusten, maar ik moet opnieuw van me laten horen. Het was zwaar voor mij om te horen dat een teamgenoot werd uitgejouwd voor iets wat mijn fout was. Joe heeft niets verkeerds gedaan. Het is dan ook verkeerd dat iemand die z’n hoofd omhoog heeft gehouden en hard heeft gewerkt, zeker in zo’n moeilijke week, op ‘boe-geroep’ wordt getrakteerd als hij het veld in komt”, aldus Sterling. “,,k heb de volledige verantwoordelijkheid genomen en de consequenties geaccepteerd.”