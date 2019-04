Sterling koopt wedstrijdkaarten voor kinderen van zijn oude school

De 24-jarige Sterling kwam op zijn vijfde vanuit Jamaica naar Engeland. De aanvaller ging naar een school nabij Wembley. Hij speelde in de jeugdopleiding van Queens Park Rangers en ging later naar Liverpool.



Volgens Mail Online heeft 92 procent van de kinderen op de voormalige school van de international een etnische achtergrond. Er worden op de school meer dan vijftig talen gesproken.



City, koploper in de Premier League, heeft moeite de kaarten kwijt te raken en heeft tot nog toe ‘slechts’ 25.000 tickets verkocht. Wembley heeft een capaciteit van 90.000.