Sterling drie jaar langer bij Manchester City

Verstappen blijft op vijfde plek steken na olielek in tweede training

19:35 Max Verstappen is in de tweede vrije training niet verder gekomen dan een vijfde plaats. De Nederlander stond lange tijd stil in de pitstraat vanwege een olielek en kon daardoor geen snelle tijd neerzetten. Valtteri Bottas klokte de snelste ronde: 1.08.845, op drie duizendsten gevolgd door Lewis Hamilton. Verstappen moest bijna vijf tienden toegeven.