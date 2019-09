Sterke Cillessen verrast met Valencia op Stamford Bridge

Valencia staat in groep H nu tweede achter Ajax, dat Lille met 3-0 aan de kant zette. 2 oktober nemen Valencia en Ajax het in Spanje tegen elkaar op.



Het enige doelpunt op Stamford Bridge viel een kwartier voor tijd. Rodrigo schoot de bal, na een vrije trap, van dichtbij hoog in het doel. Chelsea kreeg kort voor tijd een grote kans om gelijk te maken. Ross Barkley miste echter een strafschop. De bal ging via de lat over het doel. Barkley en Willian waren het er niet over eens wie de strafschop mocht nemen. Barkley eiste de bal uiteindelijk op.



Jasper Cillessen verdedigde het doel bij Valencia, dat zaterdag in de Spaanse competitie nog met 5-2 van FC Barcelona verloor.