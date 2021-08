Sterk PSV houdt uitzicht op Champions League na nipte nederlaag bij Benfica

PSV hoeft na de 2-1 nederlaag in Lissabon de droom om de groepsfase van de Champions League te bereiken zeker nog niet te laten varen. In het eigen Philips Stadion krijgen de Eindhovenaren volgende week de kans om de zaak nog om te draaien.

Door Rik Elfrink

Durven voetballen, zuinig zijn op de bal en tegelijkertijd alle stellingen bewaken alsof het de kluis van De Nederlandsche Bank is. PSV probeerde het vanavond allemaal in het machtige onderkomen van Benfica, maar slaagde door een combinatie van factoren niet om Portugal met een uitstekend humeur te verlaten. De ploeg heeft na het 2-1 verlies bij Benfica volgende week dinsdag tijdens de return Eindhoven een avond nodig waarop iedereen op de toppen van zijn kunnen weet te presteren.

De openingsfase in Estádio da Luz was van PSV-zijde net iets te mat om schadevrij te blijven. Het lepe Benfica doorzag de momenten om PSV aan te pakken en probeerde het vertrouwen van het nog ongeslagen team van Schmidt te breken. PSV was niet benauwd, maar een paar keer balverlies en een gebrek aan scherpte bij het bewaken van de organisatie nekte de ploeg sneller dan gehoopt. Rafa Silva kon zo door de defensie lopen, die door afstemmingsproblemen aan de rechterkant uit elkaar was gereten.

Het was de eerste grote tegenvaller in een seizoen waarin PSV nog geen enkele keer op achterstand was gekomen. De aanval van Benfica was op de beslissende momenten meedogenloos en PSV kon er fysiek te weinig tegenover zetten. Vanuit een corner moest de Eindhovense ploeg voor rust ook al de tweede domper incasseren, die via de voet van Julian Weigl realiteit was geworden.

Quote Een goedgevuld Philips Stadion kan de ploeg van Schmidt volgende week misschien net het zetje in de goede richting geven.

PSV had zeker wel mogelijkheden om voor rust al iets uit het duel te slepen, maar miste in de eindfase het venijn en vernuft. Benfica stond steeds goed opgesteld op de momenten dat er bijvoorbeeld via Noni Madueke gevaar dreigde. Een keertje ontsnapte Eran Zahavi aan de dekking en hij scoorde meteen, maar dat gebeurde vanuit buitenspelpositie. Twee centimeters maakten het verschil tussen de verlossende gelijkmaker en een achterstand, die als een mokerslag aankwam.

Volledig scherm Cody Gakpo is het middelpunt van een Eindhovens feestje na zijn 2-1. © ANP

Cody Gakpo

De 2-0 was licht geflatteerd, omdat PSV voetballend niet de mindere van Benfica was, maar het op de beslissende momenten voorin en achterin liet afweten. Cody Gakpo sloot die periode snel na rust af en scoorde met een zuiver en bekeken schot. Hij nam de tijd om iets te bedenken en kwam met een lepe pegel die PSV weer hoop gaf.

De Portugezen drongen aan en wilden het verschil weer naar twee brengen, maar de effectiviteit van de eerste helft was niet meer te zien. PSV ontbeerde voorin een paar keer enkele teenlengtes om de strijd weer helemaal open te maken. Mario Götze had de gelijkmaker op zijn voet, maar kon de bal alleen toucheren. Gakpo probeerde na vijf kwartier zijn kunstje te herhalen, maar trof de vuisten van keeper Odisseas Vlachodimos. PSV had na rust misschien wel meer verdiend dan het verdict dat nu net in het voordeel van de nummer 15 van de UEFA-ranking (over tien jaar) uitviel.

Volledig scherm Cody Gakpo was de grote man bij PSV. © AFP

PSV speelde op hoog niveau, maar moet volgende week de eigen limiet nog iets verder op zien te rekken. Vooral het verdedigende werk van de backs kan beter en bijvoorbeeld Ibrahim Sangaré mist aan de bal nog de benodigde zekerheid, hoewel zijn passzuiverheid als geheel niet slecht is. De Ivoriaan onderscheidt zich in het onderscheppende werk en is daarin van enorme waarde voor dit PSV, dat in Lissabon zeker geen modderfiguur sloeg. Een goedgevuld Philips Stadion kan de ploeg van Schmidt volgende week misschien net het zetje in de goede richting geven.

,,We hadden goede kansen om nog een keer te scoren, dus dat is wel zonde", zei Gakpo na afloop bij RTL7. ,,Het is geen heel slechte uitgangspositie, maar het had beter gekund.”

,,We gaan met een 2-1 nederlaag naar Eindhoven, maar er waren toch wel veel positieve punten", aldus Marco van Ginkel. ,,Als we de mogelijkheden wat beter benutten, had er wat meer in gezeten. We gaan er wel vanuit dat we ze volgende week pakken.”

Volledig scherm Rafa Silva schiet en scoort: 1-0 voor Benfica. © AFP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.