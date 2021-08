Stephens verslaat Keys in herhaling finale US Open 2017

Sifan Hassan schrapt wereldre­cord­po­ging op tien kilometer

15:41 Sifan Hassan gaat tijdens de Memorial Van Damme op 3 september toch geen aanval op het wereldrecord doen op de 10.000 meter. In plaats daarvan neemt de winnares van twee keer goud in Tokio bij de atletiekwedstrijd in de Diamond League in Brussel deel aan de mijl.