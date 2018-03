Stephens te sterk voor Muguruza in Miami

Het duel tussen beide tennissters was een partij tussen twee regerende grandslamkampioenen. Stephens won in 2017 de US open, Muguruza schreef vorig jaar Wimbledon op haar naam. In de onderlinge strijd is de stand nu 1-1.

Stephens speelt in de kwartfinales tegen de winnares van het duel tussen de Duitse Angelique Kerber en de Chinese Yafan Wang.