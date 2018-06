Stephens simpel langs Kontaveit

Video Verhoeven over rematch met Hari: Let's make it happen!

12:51 Rico Verhoeven keek na zijn zakelijke wereldtitelprolongatie tegen Mladen Brestovac alweer voorzichtig uit naar de rematch tegen Badr Hari. 'The King of Kickboxing' weet nog weinig concreets, maar is er naar eigen zeggen klaar voor. ,,Mensen willen de rematch zien en ik wil doen wat de mensen willen."